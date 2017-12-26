Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений на передовых позициях (ФОТО)

2017-12-26 19:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в подразделениях, дислоцированных в прифронтовой зоне, говорится в сообщении министерства, распространенном во вторник.

После заслушивания докладов министр обороны наблюдал за позициями противника, ознакомился с ситуацией на передней линии обороны.

Затем открыв новый опорный пункт в одной из воинских частей и автопарк, предназначенный для военной техники, министр проверил уровень боеготовности военной техники.

В ходе встречи с военнослужащими министр поинтересовался их заботами и социально-бытовыми условиями, а также передал праздничные поздравления Верховного главнокомандующего личному составу и от имени главы государства наградил отличившихся военнослужащих.