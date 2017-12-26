Закир Гасанов проверил состояние боеготовности передовых подразделений – ФОТО

2017-12-26 19:32 | www.oxu.az | 6

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в подразделениях, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Об этом Oxu.Az сообщили в Минобороны Азербайджана.

После заслушивания докладов, Министр обороны наблюдал за позициями противника, ознакомился с ситуацией на передней линии обороны.

Затем, открыв новый опорный пункт в одной воинской частей и предназначенный для военной техники автопарк, министр проверил уровень боеготовности военной техники.

В ходе встречи с военнослужащими, генерал-полковник З.Гасанов поинтересовался их заботами и социально-бытовыми условиями, а также передал праздничные поздравления Верховного Главнокомандующего личному составу и от имени главы государства наградил отличившихся военнослужащих.

A.M.

