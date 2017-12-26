Сколько вернут вкладчикам закрывшегося Demirbank?

2017-12-26 19:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Размер компенсируемых вкладов в азербайджанском Demirbank, лицензия которого была отозвана 23 декабря, составляет 63,5 миллиона манатов.

Об этом говорится в сообщении Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, распространенном во вторник.

Согласно первичной оценке, проведенной в банке, всего у Demirbank было 55 213 вкладчиков. При этом, размер вкладов у большей части (52 732 человека) клиентов не превышает одной тысячи манатов.

Размер некомпенсируемых вкладов в банке составляет 28,3 миллиона манатов.

Лицензия Demirbank отозвана 23 декабря 2017 года. Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана сообщала, что лицензия ликвидирована по причине несоответствия совокупного капитала банка минимальному требованию, установленному для банков, а коэффициент адекватности совокупного капитала ниже трех процентов, предусмотренных законодательством. У банка также отсутствуют возможности для выполнения обязательств перед кредиторами.