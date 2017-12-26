Житель Зардаба украл из маркета, в котором работал, табачные изделия на 65 000 манатов

2017-12-26 19:51 | www.oxu.az | 6

Из маркета в Зардабском районе украдены сигареты на 65 000 манатов.

Об этом Oxu.Az сообщили в МВД Азербайджана.

В сообщении отмечается, что обратившись 30 сентября с заявлением в районное отделение полиции, житель Зардабского района Араз Алиев заявил о совершении кражи из его магазина. При осмотре объекта сотрудники полиции выявили кражу табачных изделий на сумму 65 000 манатов.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий 25 декабря были выявлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления Майыл Асадов и Абдулла Керимов.

Выяснилось, что работавший в магазине М.Асадов вместе со знакомым А.Керимовым с января 2015 года неоднократно крал из магазина табачные изделия на общую сумму 65 000 манатов. Во время допроса оба признались, что продали украденные табачные изделия по низкой цене.

A.M.

