Лоту Гули хочет объединиться с кланом влиятельного вора

2017-12-26 20:00 | www.oxu.az | 5

«Вор в законе» азербайджанец Надир Салифов, известный в криминальном мире, как Лоту Гули, не причастен к убийству в Стамбуле криминального авторитета 36-летнего Давида Алханашвили. Последний застрелен 22 декабря возле одного из кафе в Стамбуле.

Об этом Oxu.Az сообщил информированный источник, приближенный к воровским кругам, который прокомментировал сообщение некоторых СМИ о том, кто мог стоять за этим убийством.

Более того у Давида Алханашвили не было конфликта с кем-либо из азербайджанского криминального сообщества. Зато была многолетняя вражда с Давидом Озмановым, он же Дато Краснодарский. Дато – один из тех немногочисленных воров, которые открыто занимаются бизнесом и при этом претендуют на титул или являются «ворами в законе». Согласно кодексу чести вора и криминальным традициям, «правильный вор» не может заниматься бизнесом, работать на государство и вообще браться за оружие. Однако, как отметил источник, в последние годы в воровском мире наблюдается настоящий бардак. Как говорится, все смешалось в доме Облонских.

А если точнее, то Алханашвили стал жертвой конфликта между Дато и кланом Тариэля Ониани. В 2011 году в Бельгии на Дато Краснодарского, который стремился получить титул вора, было совершено нападение и нанесены многочисленные ножевые ранения. В расправе участвовали Роин Углава (Матевич), Ираклий Каличава (Хуту), Гия Гурчиани (Сван). Также присутствовали Акакий Тугуши, Давид Алханашвили.

Кстати после этой расправы последние двое были коронованы на дубайской воровской сходке в 2012 году. Там же коронован Гаджиага Талыбханлы (Гаджи Бейлаганский), который считался штатным киллером Ровшана Лянкяранского (Ровшана Джаниева).

Озманов долго вынашивал план мести и по предположению источника, Давид Алханашвили стал первой жертвой в этом плане, хотя именно он был самым безобидным из всех тех, кто в свое время напал на Озманова.

Между тем, есть информация, что в ближайшие дни в Турции состоится воровская сходка и не последнюю роль на ней будет играть Лоту Гули, который уже взял под свое крыло не только азербайджанские криминальные группировки, но и некоторые грузинские. А в ближайшее время в планы Гули входит объединение с кланом Гии Георгадзе (Гии Кутаисского), который не менее влиятелен, чем Захария Калашов (Шакро Молодой).

Ульви Керимов

