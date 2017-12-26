Саудовская Аравия освободила часть задержанных шейхов

2017-12-26 20:12 | www.oxu.az | 4

Саудовская Аравия освободила 23 из более 200 задержанных по делу о коррупции.

Как сообщает Oxu.Az о ссылкой на РИА Новости, ещё больше задержанных будут освобождены в ближайшие дни.

Все освобождённые заключили сделку с правосудием. Те подозреваемые, которые продолжают отвергать обвинения, предстанут перед судом, отмечает издание.

Имена отпущенных на свободу не сообщаются.

Более 200 человек были допрошены в ходе следствия, более двух тысяч банковских счетов были заморожены.

A.M.

