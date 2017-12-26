Последнее интервью Владимира Шаинского: "Самые счастливые годы в Баку. Низкий поклон Гара Гараеву и доброму Азербайджану!"

2017-12-26 20:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - На 93 году жизни скончался известный композитор, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский, сообщает Trend Life.

Песни Владимира Яковлевича Шаинского в Азербайджане знают и любят как дети, так и взрослые. Действительно, творческий "портфель" этого удивительного человека очень богат. За свою жизнь он сумел подарить свои произведения многим поколениям, но, самое главное, он, как никто другой, обогатил детский песенный репертуар. Многие всеми любимые герои мультфильмов исполняют именно его песни.

Стоит особо отметить, что Баку сыграл значимую роль в становлении Шаинского. Здесь исполнилась его заветная мечта - он смог стать композитором и написал свои первые произведения, а его учителем был выдающийся азербайджанский композитор Гара Гараев - народный артист СССР, герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, двух Сталинских премий второй степени и Государственной премии Азербайджана.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. С 1936 года он занимался по классу скрипки в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории, однако начавшаяся война прервала учёбу, и в 1941 году семья была эвакуирована в Ташкент. Владимир продолжил музыкальное образование в Ташкентской консерватории, в которой учился вплоть до 1943 года, когда его призвали в РККА. Служил в полку связи в Средней Азии, там же стал писать музыку. С ранних лет мечтал стать композитором, но в 1945 году поступил в Московскую консерваторию имени Чайковского по классу скрипки. Дело в том, что в те годы существовал негласный запрет: евреев на композиторский факультет не принимали. Он окончил консерваторию, однако, чтобы зарабатывать на жизнь, вынужден был играть в ресторане на скрипке, выступал вместе с Леонидом Утесовым, а еще преподавал в музыкальной школе, работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем различных эстрадных оркестров. Однако, молодой талант не был оценен по достоинству. Владимир Шаинский всегда ощущал в себе неистребимое желание сочинять музыку. Но понимал - для того, чтобы стать профессиональным композитором, ему не хватает «базы». Он ждал чуда…

И это чудо произошло!

"И это чудо произошло! – вспоминает Шаинский в одном из своих последних интервью.- На одном из концертов в Москве исполнялись произведения молодых азербайджанских композиторов. Я был поражен их высоким профессиональным уровнем. Особенно мне понравился композитор Хайям Мирзазаде, в то время ассистент Гара Гараева. Вот бы у кого поучиться! Нас познакомили.

Мои первые слова: «Хайям, разрешите мне брать у вас уроки композиции!» - Зачем же у меня? Лучше у моего шефа. - У Гараева? Да он и разговаривать со мной не станет! - А вы попытайтесь. Кстати, он сейчас в Москве. Легко сказать: попытайтесь. У меня долгое время не поднималась рука набрать номера телефона всемирно известного композитора. Наконец набрался смелости, звоню. Подходит его супруга: «Гара Абульфазовича сейчас нет, позвоните позже, и я вас с ним соединю». И вот, не без содействия этой любезной и доброжелательной женщины, состоялся телефонный разговор, определивший мою судьбу.

- Вы хотите у меня заниматься? Покажите свои сочинения. Может бать, вы уже такой мастер, что вам нечему учиться, - дипломатично заметил Гара Абульфазович. Во время показа моих опусов у меня дрожали колени, как у первоклассника. Если бы я услышал слова: «Вам уже нечему учиться», это звучало бы как смертный приговор. Представьте мою радость, когда Гараев сказал: - Вам еще очень и очень многому надо учиться. Я согласен взять вас в свой класс, если вы сдадите на общих основаниях экзамены на первый курс Бакинской консерватории. Заниматься вам придется с утра и до ночи. Так что – никаких посторонних работ, никаких заработков. Сможете ли вы так? Ведь вам 36 лет… Конечно, я был готов заниматься хоть двадцать четыре часа в сутки. Ведь попасть в класс Гараева – все равно, что вытащить счастливый билет лотереи, разыгрываемой только один раз в жизни".

Воплощение мечты в Баку и воспоминания о Гара Гараеве

Бросив все, Шаинский в 1962 году уехал в Баку и поступил на композиторский факультет Азербайджанской государственной консерватории имени Гаджибекова (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) - на факультет, который в свое время был закрыт для него в Москве. Когда Владимир Шаинский приехал в Баку, ему было уже 36 лет…В столице Азербайджана он жил и учился три года. Ночи напролет он проводил в консерватории за роялем, создавая фортепианные произведения. Гара Гараев удивлялся такой работоспособности своего ученика.

Владимир Шаинский: "Мои самые счастливые годы – и я убежден, что буду так считать до конца своих дней, - это годы учебы в Азербайджанской государственной консерватории у Гара Абульфазовича Гараева. Разница в возрасте учителя и ученика – 8 лет! Необычный случай, не правда ли? Действительно, в этой истории все необычно: и 36-летний студент, и, конечно же, профессор – выдающийся композитор нашего времени, человек неиссякаемой энергии и удивительной душевной щедрости…