Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева награждена орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени (ФОТО)

2017-12-26 20:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени за заботу о благоустройстве города Астрахань.

Церемония вручения награды Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой прошла во вторник в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.

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