Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева награждена орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени (ФОТО) (Версия 2)

2017-12-26 20:37 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - За помощь Русской Православной церкви и заботу о благоустройстве города Астрахань патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени.

26 декабря в Москве, в храме Христа Спасителя состоялась церемония вручения ордена Первому вице-президенту Азербайджана.

Вначале был зачитан Указ патриарха Московского и всея Руси Кирилла о награждении Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени.

Затем патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой орден святой равноапостольной княгини Ольги II степени.

Выступая на церемонии, патриарх Кирилл сказал:

- Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас за те труды, которые Вы несете. Вы играете очень важную роль в жизни своей страны и своего народа. Но как человек, обладающий очень многими талантами и замечательными душевными качествами, Вы многое делаете и за пределами Вашего Отечества. И вот сегодня награда Вам вручена за содействие в деятельности Русской Православной церкви и за Ваше особенное участие в жизни города Астрахань.

Когда я Астрахань посещал, то о многом мне рассказывали, но, наверное, больше всего рассказывали о Вас и том, как много доброго Вы сделали для этого города. Именно поэтому, находясь в Астрахани, я и принял решение удостоить Вас ордена Русской Православной церкви Святой равноапостольной княгини Ольги, которая была бабушкой Князя Владимира. Того самого Князя Владимира, который крестил Русь и который, собственно говоря, сыграл решающую роль в становлении единого русского государства.

Я хотел бы, выражая эту благодарность Вам, пожелать помощи Божьей в Ваших трудах, доброго здоровья, успехов в Вашей политической и профессиональной деятельности, и через в том числе и Ваши усилия, усилия Вашего многоуважаемого супруга - процветания всему азербайджанскому народу. Сердечно рад нашей встрече и возможности выразить Вам свое уважение, признательность и вручить Вам высокую награду.

Выступая на церемонии, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала:

- Спасибо, Ваше святейшество. Выражаю Вам глубокую признательность за столь почетную награду и высокую оценку моей деятельности. Особую радость я испытываю оттого, что получаю этот орден из Ваших рук. Сердечно Вас благодарю и выражаю Вам безграничное уважение, Вам и Вашей высокой миссии. Вы несете людям извечные фундаментальные ценности, такие, как духовность и нравственность, праведность и справедливость, гуманизм и милосердие, стремление делать добро, помогать людям. Мы в Азербайджане очень тепло вспоминаем Ваши визиты в нашу страну. Мы высоко ценим Ваши заслуги в сохранении культурного и духовного наследия, Вашу активную миротворческую и просветительскую деятельность, направленную на то, чтобы в обществе было взаимопонимание, взаимоуважение и согласие.

Во время своего последнего визита в нашу столицу Вы посетили мечеть Тезепир и провели богослужение в Бакинском кафедральном соборе святых Жен-мироносиц. Тем самым Вы еще раз подчеркнули, что любая вера, любая религия призваны объединять и примирять людей.

Азербайджан – это многонациональное и многоконфессиональное государство. Мультикультурализм, взаимоуважение являются основой мировоззрения нашего народа и государственной политики Азербайджанского правительства. Испокон веков на азербайджанской земле жили представители различных конфессий, различных цивилизаций и культур, жили в мире и согласии. Вот это культурное многообразие всех народов, проживающих на территории нашей страны, является нашим безусловным богатством. Это в полной мере относится и к русской православной общине, численность которой сегодня в Азербайджане превышает 100 тысяч прихожан.

В последние годы Азербайджан стал одним из признанных в мире центров межнационального, межрелигиозного и межцивилизационного диалога. В нашей столице регулярно проводятся авторитетные международные форумы, направленные на то, чтобы созидать взаимопонимание и взаимоуважение. В 2010 году с Вашим высоким участием в столице нашей Родины прошел Всемирный саммит религиозных лидеров. В 2006 году в Баку состоялся 7-й Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. 21 декабря этого года проходил форум, посвященный «Году исламской солидарности» и темой этого форума опять же было создание диалога между народами, между представителями различных религий. Пользуясь случаем, я хочу выразить Вам глубокую благодарность за Ваше послание этому форуму и за высокое представительство Русской Православной церкви.

Мы – страна, которая очень уважает свои корни, свои традиции, свою историю. Но, вместе с тем, мы - открытая миру страна. Мы хотим строить дружественные отношения с другими государствами, другими странами, и отношения между Россией и Азербайджаном сегодня строятся на основе добрососедства, взаимного уважения и дружбы. Азербайджан и Россия – это стратегические партнеры, и очень важную часть в этом партнерстве, конечно же, занимает наше сотрудничество в гуманитарное сфере. У нас огромный пласт общего культурного наследия, и наше сотрудничество в гуманитарной сфере сформировалось в те годы, когда еще Азербайджан и Россия были частью одного государства. Очень отрадно, что после восстановления независимости Азербайджан не только не утратил, а наоборот, приумножил этот потенциал. Сегодня в Азербайджане неиссякаемый интерес к великой русской литературе и культуре. В школах в полном объеме сохранено изучение русского языка. У нас в стране действуют 300 школ, даже более 300 школ, где образовательный процесс проходит полностью на русском языке. В столице действуют Азербайджанский государственный русский драматический театр, Славянский университет. Тенденция открытия филиалов ведущих российских вузов в Азербайджане - у нас очень успешно функционируют филиал Московского государственного университета имени Ломоносова, филиал Первого Московского медицинского университета имени Сеченова - это еще один пример нашего успешного сотрудничества.

С Астраханской областью у нас очень теплые, дружественные отношения. Это наш друг, это наш сосед и здесь большой пример успешного сотрудничества. Особенное для нас значение имеет открытие, возведение в 2013 году памятника Святому равноапостольному Князю Владимиру. Над созданием этого памятника трудились лучшие азербайджанские художники и архитекторы. В течение года они создали величественный монумент, который выражает наше глубокое почтение и уважение к Русской Православной церкви.

Ваше святейшество еще раз хочу Вас сердечно поблагодарить, выразить свою глубокую признательность за Вашу сердечность, за Ваше радушие. Я, пользуясь случаем, хочу передать Вам сердечный привет Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и его приглашение вновь посетить нашу страну. Я желаю Вам мира, благоденствия, здоровья и счастья. Спасибо Вам большое.

Патриарх Кирилл: Спасибо большое. Благодарю Вас за эти теплые и очень правильные, нужные, наполненные ценной информацией слова.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Спасибо.

Затем Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомились с храмом Христа Спасителя. Это – главный храм Русской Православной церкви. Храм, построенный в XIX веке, в 90-х годах прошлого столетия был реставрирован. В настоящее время в храме проводятся важные для России в религиозном отношении мероприятия.

Напомним, что орденом святой равноапостольной княгини Ольги, учрежденным в 1988 году в связи с 1000-летием принятия христианства на Руси, награждаются женщины, имеющие большие заслуги в различных сферах церковной, государственной и общественной жизни.

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