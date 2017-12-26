Мехрибан Алиева: В последние годы Азербайджан стал одним из признанных в мире центров межнационального, межрелигиозного и межцивилизационного диалога

2017-12-26 20:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В последние годы Азербайджан стал одним из признанных в мире центров межнационального, межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

Об этом сказала Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева во время церемонии награждения орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени за заботу о благоустройстве города Астрахань. Орден Мехрибан Алиевой вручил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Спасибо, Ваше святейшество. Выражаю Вам глубокую признательность за столь почетную награду и высокую оценку моей деятельности. Особую радость я испытываю оттого, что получаю этот орден из Ваших рук. Сердечно Вас благодарю и выражаю Вам безграничное уважение, Вам и Вашей высокой миссии. Вы несете людям извечные фундаментальные ценности, такие, как духовность и нравственность, праведность и справедливость, гуманизм и милосердие, стремление делать добро, помогать людям. Мы в Азербайджане очень тепло вспоминаем Ваши визиты в нашу страну. Мы высоко ценим Ваши заслуги в сохранении культурного и духовного наследия, Вашу активную миротворческую и просветительскую деятельность, направленную на то, чтобы в обществе было взаимопонимание, взаимоуважение и согласие. Во время своего последнего визита в нашу столицу Вы посетили мечеть Тезепир и провели богослужение в Бакинском кафедральном соборе святых Жен-мироносиц. Тем самым Вы еще раз подчеркнули, что любая вера, любая религия призваны объединять и примирять людей", - сказала Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент подчеркнула, что Азербайджан – это многонациональное и многоконфессиональное государство: "Мультикультурализм, взаимоуважение являются основой мировоззрения нашего народа и государственной политики Азербайджанского правительства. Испокон веков на азербайджанской земле жили представители различных конфессий, различных цивилизаций и культур, жили в мире и согласии. Вот это культурное многообразие всех народов, проживающих на территории нашей страны, является нашим безусловным богатством. Это в полной мере относится и к русской православной общине, численность которой сегодня в Азербайджане превышает 100 тысяч прихожан. В последние годы Азербайджан стал одним из признанных в мире центров межнационального, межрелигиозного и межцивилизационного диалога: "В нашей столице регулярно проводятся авторитетные международные форумы, направленные на то, чтобы созидать взаимопонимание и взаимоуважение. В 2010 году с Вашим высоким участием в столице нашей Родины прошел Всемирный саммит религиозных лидеров. В 2006 году в Баку состоялся 7-й Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. 21 декабря этого года проходил форум, посвященный «Году исламской солидарности» и темой этого форума опять же было создание диалога между народами, между представителями различных религий. Пользуясь случаем, я хочу выразить Вам глубокую благодарность за Ваше послание этому форуму и за высокое представительство Русской Православной церкви".

Мехрибан Алиева отметила, что Азербайджан – страна, которая очень уважает свои корни, свои традиции, свою историю: "Но, вместе с тем, мы - открытая миру страна. Мы хотим строить дружественные отношения с другими государствами, другими странами, и отношения между Россией и Азербайджаном сегодня строятся на основе добрососедства, взаимного уважения и дружбы. Азербайджан и Россия – это стратегические партнеры, и очень важную часть в этом партнерстве, конечно же, занимает наше сотрудничество в гуманитарное сфере. У нас огромный пласт общего культурного наследия, и наше сотрудничество в гуманитарной сфере сформировалось в те годы, когда еще Азербайджан и Россия были частью одного государства. Очень отрадно, что после восстановления независимости Азербайджан не только не утратил, а наоборот, приумножил этот потенциал. Сегодня в Азербайджане неиссякаемый интерес к великой русской литературе и культуре. В школах в полном объеме сохранено изучение русского языка. У нас в стране действуют 300 школ, даже более 300 школ, где образовательный процесс проходит полностью на русском языке. В столице действуют Азербайджанский государственный русский драматический театр, Славянский университет. Тенденция открытия филиалов ведущих российских вузов в Азербайджане - у нас очень успешно функционируют филиал Московского государственного университета имени Ломоносова, филиал Первого Московского медицинского университета имени Сеченова - это еще один пример нашего успешного сотрудничества".

Первый вице-президент подчеркнула, что с Астраханской областью у Азербайджана очень теплые, дружественные отношения.

"Это наш друг, это наш сосед и здесь большой пример успешного сотрудничества. Особенное для нас значение имеет открытие, возведение в 2013 году памятника Святому равноапостольному Князю Владимиру. Над созданием этого памятника трудились лучшие азербайджанские художники и архитекторы. В течение года они создали величественный монумент, который выражает наше глубокое почтение и уважение к Русской Православной церкви. Ваше святейшество еще раз хочу Вас сердечно поблагодарить, выразить свою глубокую признательность за Вашу сердечность, за Ваше радушие. Я, пользуясь случаем, хочу передать Вам сердечный привет Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и его приглашение вновь посетить нашу страну. Я желаю Вам мира, благоденствия, здоровья и счастья. Спасибо Вам большое", - сказала Мехрибан Алиева.

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