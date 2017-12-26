В России проходит неформальная встреча глав государств СНГ

2017-12-26 21:32 | www.apa.az | 6

Неформальная встреча глав государств СНГ началась в подмосковном Ново-Огорево.

Как передает московский корреспондент АПА, встреча проходит в резиденции российского президента в Ново-Огарево.

На встрече участвуют президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саркисян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На встрече будут подведены итоги российского председательства в СНГ в 2017 году, состоится обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.