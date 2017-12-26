В Баку состоялось общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана, посвященное ее 15-летию (ФОТО) (версия 2)

2017-12-26 21:55 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку прошло VIII общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), посвященное ее 15-летию.

В первой части заседания были заслушаны финансовые отчеты и обсужден ряд вопросов.

Отчет за 2017 год, а также общий отчет за 15 лет деятельности Федерация рации, который был единогласно принят, представил вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов.

Затем отличившимся в сфере гимнастики, по решению Исполнительного комитета Федерации, были вручены памятные медали за заслуги и успехи в этом виде спорта.

Бронзовыми медалями Федерации были награждены спортсмены и тренеры, отличившиеся на Играх исламской солидарности Баку-2017, в том числе Мурад Агарзаев, Рза Алиев, Нина Правдина, Зохра Агамирова, Ясена Стойнева, Бенсе Талас, Тимур Байрамов, Марина Некрасова, Юлия Иншина, Екатерина Тишкова и Геннадий Хорпяков, а также Светлана Макштарева и Вероника Земляная. Золотой медалью Федерации была награждена Валида Мамедова, долгое время проработавшая в должности главного бухгалтера.

Бронзовые памятные медали вручали члены исполкома Мариана Василева, Рафик Бехбудов и Рауф Алиев. Золотую медаль вручил вице-президент AGF Алтай Гасанов.

После церемонии вручения медалей был презентован комплект формы для сборных Азербайджана по разным гимнастическим дисциплинам, разработанный дизайнером Мянзяр Гаджиевой.

На собрании также выступили член исполкома Федерации Рауф Алиев, глава дисциплинарного комитета AGF Эльшад Нариманов и другие.