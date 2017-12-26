Инициативная группа проголосовала за выдвижение Путина

2017-12-26 22:08 | www.apa.az | 6

Инициативная группа избирателей, сформированная во вторник на официальном собрании, проголосовала за выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году.

Как передает московский корреспондент АПА, в группу вошли более 600 человек, среди них действующие российские политики — сенаторы и депутаты, а также артисты и музыканты, общественные деятели.

Кандидат в президенты может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу необходимо будет собрать инициативную группу из 500 человек. Самовыдвиженец должен будет собрать 300 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения, причем на каждый регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.