Карасин: “Принцип раздела Каспийского моря согласован”

2017-12-26 22:29 | www.apa.az | 6

Принцип раздела Каспийского моря согласован. Как передает московский корреспондент АПА, об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсант".

"Да, но я бы сейчас предпочел не вдаваться в детали", — сказал Карасин, отвечая на вопрос, согласован ли принцип разделения Каспия.

При этом дипломат не смог утвердительно ответить на вопрос, будет ли в 2018 году подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

"Я человек "битый", поэтому не буду категорически говорить "да". Вырисовывается Пятый каспийский саммит в Казахстане. Прогнозирую, что повестка дня этой встречи президентов будет весьма насыщенной. Но по мере приближения встречи на высшем уровне могут появиться какие-то нюансы, которые будут нуждаться в дополнительном согласовании. Поэтому не стал бы исключать подготовительной встречи министров иностранных дел или рабочих групп для того, чтобы эти нюансы уточнить", — добавил Карасин.