Президент Азербайджана: "Россия - фактор стабилизации в мировом масштабе" - ОБНОВЛЕНО-2

2017-12-26 22:53 | www.apa.az | 5

Россия является фактором стабилизации в мировом масштабе и играет одну из ведущих ролей в международных делах. Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом на неформальной встрече лидеров стран СНГ заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Россия - страна, объединяющая СНГ, главная страна содружества, поэтому, естественно, те позитивные процессы, которые происходят в России, позитивно влияют на все страны-члены. Под руководством Владимира Путина Россия добилась очень больших успехов в социально-экономическом развитии, Россия имеет большой авторитет на международной арене и сегодня играет одну из ведущих ролей в международных делах", - сказал Алиев в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

"Под Вашим руководством [президента Путина] обеспечена стабильность общественно-политическая, она опирается на общественное согласие. Естественно, в Азербайджане ни у кого нет сомнений, что на предстоящих президентских выборах российский народ сделает правильный выбор. Мы очень хорошо знаем, что успешное развитие двусторонних отношений связано с Вашим именем", - добавил он.

Президент Азербайджана отметил, что без общественно-политической стабильности добиться успеха невозможно: "Мы достаточно уже последние годы насмотрелись на кровавые события, на столкновения, неприязнь, межрелигиозную рознь, межконфессиональные противоречия, этнические конфликты, поэтому вся эта существующая международная панорама еще раз говорит о правильности того курса, который Вы осуществляете, потому что сегодня Россия - это фактор стабилизации в мировом масштабе", - сказал глава страны.

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В подмосковном Ново-Огорево завершилась неформальная встреча глав стран СНГ. Как сообщает московский корреспондент АПА, на встрече были подведены итоги российского председательства в СНГ, проведен обмен мнениями состоится обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.

Затем выступили президент России Владимир Путин и лидеры других стран СНГ. На встрече также выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

После этого встреча продолжилась за закрытыми дверями.

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Неформальная встреча глав государств СНГ началась в подмосковном Ново-Огорево.

Как передает московский корреспондент АПА, встреча проходит в резиденции российского президента в Ново-Огарево.

На встрече участвуют президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саркисян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На встрече будут подведены итоги российского председательства в СНГ в 2017 году, состоится обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.