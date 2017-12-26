Ильхам Алиев: Россия - фактор стабилизации в мировом масштабе

2017-12-26 23:16 | www.oxu.az | 7

Россия является фактором стабилизации в мировом масштабе и играет одну из ведущих ролей в международных делах.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на неформальной встрече лидеров стран СНГ заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Россия - страна, объединяющая СНГ, главная страна содружества, поэтому, естественно, те позитивные процессы, которые происходят в России, позитивно влияют на все страны-члены. Под руководством Владимира Путина Россия добилась очень больших успехов в социально-экономическом развитии, Россия имеет большой авторитет на международной арене и сегодня играет одну из ведущих ролей в международных делах», - сказал Алиев в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

«Под Вашим руководством (президента Путина – ред) обеспечена стабильность общественно-политическая, она опирается на общественное согласие. Естественно, в Азербайджане ни у кого нет сомнений, что на предстоящих президентских выборах российский народ сделает правильный выбор. Мы очень хорошо знаем, что успешное развитие двусторонних отношений связано с Вашим именем», - добавил он.

Президент Азербайджана отметил, что без общественно-политической стабильности добиться успеха невозможно: «Мы достаточно уже последние годы насмотрелись на кровавые события, на столкновения, неприязнь, межрелигиозную рознь, межконфессиональные противоречия, этнические конфликты, поэтому вся эта существующая международная панорама еще раз говорит о правильности того курса, который Вы осуществляете, потому что сегодня Россия - это фактор стабилизации в мировом масштабе», - сказал глава страны.

A.M.

