Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию

2017-12-26 23:20 | www.apa.az | 5

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуацию в Сирии, в том числе вопрос сохранения территориальной целостности страны и конгресс национального диалога в Сочи. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Рассматривались дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии при сохранении ее территориальной целостности, включая проведение в Сочи Конгресса межсирийского национального диалога в рамках усилий по продвижению к урегулированию на основе резолюции СБ ООН 2254 и стимулирования прямых переговоров между правительством САР и оппозицией в Женеве без каких-либо предварительных условий", — говорится в документе.