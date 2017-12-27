В Гяндже зарезали женщину, а в Гёйгёле мужчину

2017-12-27 00:31 | www.oxu.az | 5

В Гёйгёльском районе совершено убийство.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в городе Гёйгёль. Ножевые ранения нанесены Мусаеву Газанфару Музаффар оглу 1949 г.р. Он был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть мужчины. По сообщению, Г.Мусаеву ножевые ранения нанес его знакомый. Подозреваемый уже задержан и доставлен в отделение полиции.

А в Гяндже госпитализировали женщину с ножевым ранением. Жительница города Велиева Тюркан Амиль гызы 1989 г.р. была доставлена в больницу с ножевым ранением. По предварительным данным, она упала в своем доме и получила ножевое ранение.

A.M.

