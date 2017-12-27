Мехрибан Алиева: "Азербайджан стал одним из центров межцивилизационного диалога в мире"

2017-12-27 00:19 | www.apa.az | 5

“В последние годы Азербайджан стал одним из признанных в мире центров межнационального, межрелигиозного и межцивилизационного диалога”.

Как передает АПА, об этом заявила Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева на церемонии награждения ее орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени.

Мехрибан Алиева отметила, что в Баку регулярно проводятся авторитетные международные форумы, направленные на то, чтобы созидать взаимопонимание и взаимоуважение: «В 2010 году с Вашим высоким участием в столице нашей Родины прошел Всемирный саммит религиозных лидеров. В 2006 году в Баку состоялся 7-й Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. 21 декабря этого года проходил форум, посвященный «Году исламской солидарности» и темой этого форума опять же было создание диалога между народами, между представителями различных религий. Пользуясь случаем, я хочу выразить Вам глубокую благодарность за Ваше послание этому форуму и за высокое представительство Русской Православной церкви».

«Мы – страна, которая очень уважает свои корни, свои традиции, свою историю. Но, вместе с тем, мы - открытая миру страна. Мы хотим строить дружественные отношения с другими государствами, другими странами, и отношения между Россией и Азербайджаном сегодня строятся на основе добрососедства, взаимного уважения и дружбы. Азербайджан и Россия – это стратегические партнеры, и очень важную часть в этом партнерстве, конечно же, занимает наше сотрудничество в гуманитарное сфере. У нас огромный пласт общего культурного наследия, и наше сотрудничество в гуманитарной сфере сформировалось в те годы, когда еще Азербайджан и Россия были частью одного государства. Очень отрадно, что после восстановления независимости Азербайджан не только не утратил, а наоборот, приумножил этот потенциал. Сегодня в Азербайджане неиссякаемый интерес к великой русской литературе и культуре. В школах в полном объеме сохранено изучение русского языка. У нас в стране действуют 300 школ, даже более 300 школ, где образовательный процесс проходит полностью на русском языке. В столице действуют Азербайджанский государственный русский драматический театр, Славянский университет. Тенденция открытия филиалов ведущих российских вузов в Азербайджане - у нас очень успешно функционируют филиал Московского государственного университета имени Ломоносова, филиал Первого Московского медицинского университета имени Сеченова - это еще один пример нашего успешного сотрудничества.

С Астраханской областью у нас очень теплые, дружественные отношения. Это наш друг, это наш сосед и здесь большой пример успешного сотрудничества. Особенное для нас значение имеет открытие, возведение в 2013 году памятника Святому равноапостольному Князю Владимиру. Над созданием этого памятника трудились лучшие азербайджанские художники и архитекторы. В течение года они создали величественный монумент, который выражает наше глубокое почтение и уважение к Русской Православной церкви».

Выступая на церемонии награждения, патриарх Кирилл сказал:

«Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас за те труды, которые Вы несете. Вы играете очень важную роль в жизни своей страны и своего народа. Но как человек, обладающий очень многими талантами и замечательными душевными качествами, Вы многое делаете и за пределами Вашего Отечества. И вот сегодня награда Вам вручена за содействие в деятельности Русской Православной церкви и за Ваше особенное участие в жизни города Астрахань.

Когда я Астрахань посещал, то о многом мне рассказывали, но, наверное, больше всего рассказывали о Вас и том, как много доброго Вы сделали для этого города. Именно поэтому, находясь в Астрахани, я и принял решение удостоить Вас ордена Русской Православной церкви Святой равноапостольной княгини Ольги, которая была бабушкой Князя Владимира. Того самого Князя Владимира, который крестил Русь и который, собственно говоря, сыграл решающую роль в становлении единого русского государства.

Я хотел бы, выражая эту благодарность Вам, пожелать помощи Божьей в Ваших трудах, доброго здоровья, успехов в Вашей политической и профессиональной деятельности, и через в том числе и Ваши усилия, усилия Вашего многоуважаемого супруга - процветания всему азербайджанскому народу. Сердечно рад нашей встрече и возможности выразить Вам свое уважение, признательность и вручить Вам высокую награду».