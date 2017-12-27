В Средиземном море спасли более 250 нелегалов

2017-12-27 01:46 | www.trend.az | 4

Не менее 255 нелегальных иммигрантов, пытавшихся добраться до берегов Европы через Средиземное море, были спасены в ночь на вторник, передает Интерфакс со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.

Нелегалы перемещались по Средиземному морю на трех лодках.

Серией спасательных операций руководил оперативный центр береговой охраны Италии. Части нелегалов помогли служащие специального военного подразделения, участвующего в операции по выявлению маршрутов незаконной перевозки иммигрантов.