В Доминикане более 10 человек погибли от отравления поддельным ромом

2017-12-27 04:11 | www.trend.az | 5

Не менее 12 человек погибли в Доминиканской республике в результате отравления поддельным ромом в провинции Элиас-Пинья, сообщила во вторник министр здравоохранения страны Альтаграсия Гусман, передает РИА Новости со ссылкой на портал Noticias al Dia.

По данным министра, ром был приобретен в соседней Гаити и привезен в Доминикану. В продукции выявлено очень высокое содержание метанола. Всего пострадали 32 человека, из числа которых с 18 декабря скончались 12 человек.