Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 млрд. долларов

2017-12-27 04:32 | www.apa.az | 5

Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

В интервью газете "Коммерсант" он подтвердил количество приобретаемых Анкарой дивизионов. "Да, на 2,5 миллиарда долларов", — сказал Чемезов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, министерства финансов России и Турции завершили переговоры о предоставлении Москвой кредита на покупку С-400. "Осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства. Первые поставки планируем начать в марте 2020 года", — добавил он.

Москва и Анкара подписали в середине сентября договор о поставках комплексов С-400.