В Мексике произошло почти 13 тысяч землетрясений за три месяца

2017-12-27 04:35 | www.trend.az | 4

Свыше 12,7 тысячи землетрясений магнитудой 1,2-8,2 произошли в Мексике в течение сентября-ноября текущего года, передает РИА Новости со ссылкой на национальную сейсмологическую службу латиноамериканской страны.

По данным ведомства, больше всего подземных толчков было в сентябре — 5,7 тысячи. В частности, именно в сентябре — 7 и 19 сентября — произошли два мощных землетрясения, унесшие жизни сотен человек. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от этих двух сентябрьских землетрясений, в 48 миллиардов песо (более 2,5 миллиарда долларов).