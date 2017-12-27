Глава Узбекистана принял участие в неформальном саммите СНГ

2017-12-27 05:29 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне принял участие на неформальном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в Москве.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президента Шавката Мирзиёева в резиденции Ново-Огарево встретил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Владимир Путин, приветствуя глав государств, рассказал об итогах председательства России в СНГ. Он отметил, что в текущем году была осуществлена важная работа по укреплению взаимной интеграции и повышению авторитета организации.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что в нынешнем году сотрудничество Узбекистана со странами СНГ еще более укрепилось, заметно возрос объем товарооборота. Он также подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество тесно связывает государства-участников, данная встреча придаст новый импульс развитию этих отношений.

Отмечалось, что предстоящие в 2018 году события в России имеют важное значение, на выборах президента народ России проголосует за достойного кандидата.