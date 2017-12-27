В Узбекистане вводится новый порядок проведения техосмотра авто физлиц

2017-12-27 05:36 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане с первого января 2018 года вводится новый порядок обязательного технического осмотра легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам.

Как сообщает podrobno.uz, теперь техосмотр наравне с органами Государственной службы безопасности дорожного движения МВД смогут проводить частные компании. При этом уже с первого января 2019 года осмотр будут осуществлять только частники. Эти меры предусмотрены постановлением правительства, подписанным в пятницу, 22 декабря.

Для проведения техосмотра частные компании должны будут иметь аккредитованную «Узстандартом» производственно-техническую базу, оснащенную необходимым оборудованием.

Правительство поручило МВД до 15 января будущего года пересмотреть размеры платежей, взимаемых за проведение обязательного техосмотра, предусмотрев введение дифференцированных размеров ставок для юридических и физических лиц, с учетом категории транспортного средства.

Кроме того, МВД займется мониторингом и анализом эффективности проведения частниками техосмотров легковых авто. На основе этого изучения до 1 октября 2018 года будут подготовлены предложения по дальнейшему совершенствованию процесса.