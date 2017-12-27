Ученики IT-школы Узбекистана получат в пользование компьютеры

2017-12-27 05:43 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Для учеников первой в Узбекистане IT-школы имени Мухаммада ал-Хоразмий получат ряд льгот.

Организаторами акции выступили министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и Университет Инха в г. Ташкенте (IUT). Она связана с объявлением в Узбекистане 2018 года «Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».

Как сообщили в IUT, в частности успешные ученики 10-го класса специализированной школы по углубленному изучению предметов направления ИКТ имени Мухаммада ал-Хоразмий будут получать проездные карточки и персональные компьютеры для пользования во время учебы.

Также они смогут принимать участие в дополнительных уроках по физике, математике и английскому языку, которые будут проводиться преподавателями Университета Инха в г. Ташкенте.

Добавим, что данная специализированная школа создана в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 14 сентября т.г. «Об организации специализированной школы по углубленному изучению предметов направления информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий».