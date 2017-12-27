МВД Узбекистана начинает предоставлять платные экспертные услуги

2017-12-27 06:18 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министерство внутренних дел Республики Узбекистан начинает предоставлять юридическим лицам на платной основе экспертные, научно-исследовательские, информационные услуги экспертно-криминалистическими подразделениями органов внутренних дел.

Как сообщили в МВД, это делается в соответствии с указом президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере расследования преступлений» (ПП-2898 от 18 апреля 2017 года (пункт-8).

Услуги МВД, в том числе его Главного экспертно-криминалистического центра, включают в себя ряд направлений. Это обучение выявления признаков поддельных документов, ценных бумаг, документов удостоверяющих личность, определение возможностей систем видеонаблюдения к идентификации личности.

Также в числе услуг МВД – исследование номеров двигателя, шасси, кузова транспортных средств при их регистрации и перерегистрации.

Специалисты МВД помогут исследовать на подлинность документы, ценные бумаги, лотерейные билеты, а также другую печатную продукцию строгой отчетности.