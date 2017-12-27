Минфин Азербайджана выставит на продажу рекордный объем облигаций

2017-12-27 07:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) сегодня состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 350 миллионов манатов, сообщает БФБ.

Для министерства финансов, которое в течение года выпускало облигации на 5-40 миллионов манатов, нынешнее размещение станет рекордным в 2017 году.

На аукцион будут выставлены 3,5 миллиона облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 28 дней.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.