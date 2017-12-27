Европейские банки могут участвовать в реализации Транскаспийского газопровода

2017-12-27 08:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - К реализации проекта Транскаспийского трубопровода могут быть привлечены кредиты европейских банков, но только если этот проект преодолеет все вызовы, и по нему будут продвижения, сказал Trend и Azernews заместитель генерального директора по газовым вопросам в Национальном фонде энергетической безопасности России, эксперт Алексей Гривач.

По словам эксперта, ранее европейцами была предпринята попытка создать Каспийскую корпорацию развития для продвижения Транскаспийского проекта, однако она не сработала.

Затронув вопрос о туркменистанском газе, Гривач сказал, что, по оценкам Нацфонда энергетической безопасности России, Туркменистан не располагает сегодня такими большими запасами газа на экспорт, о которых говорится в Ашхабаде.

"Имея проблемы с экспортными доходами и, несмотря на высокий спрос в Китае, Туркменистан в этом году не смог увеличить экспорт газа в КНР. Поэтому основным, но не единственным вопросом Транскаспийского проекта, остается вопрос ресурсов", - считает эксперт.

Эксперт отметил, что Туркменистан уже изменил политику продажи газа на границе.

"Например, "Туркменгаз" управляет консорциумом TAPI (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) по строительству трубопровода в Пакистан и Индию", - сказал Гривач.

Эксперт отметил, что азербайджанский газ пытается найти свое место на рынках, и конкуренция с газовым потоком из Туркменистана станет большим вызовом для "Шах Дениз" и других крупных оффшорных проектов в Азербайджане.

Что касается позиции России по этому вопросу, заместитель гендиректора подчеркнул, что она "сбалансирована и основана на международном праве".

"Транскаспийский проект должен стать вопросом консенсуса всех прикаспийских государств и должен быть безопасным с точки зрения экологии", - заключил эксперт.