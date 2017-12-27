В Пентагоне назвали численность остающихся в Сирии и Ираке боевиков ИГ

2017-12-27 09:01 | www.trend.az | 6

Около тысячи боевиков террористической организации "Исламское государство" продолжают воевать в Ираке и Сирии, заявил представитель международной коалиции полковник Райан Диллон, передает РИА Новости со ссылкой на портал Military.com.

Военный отметил, что ранее, по оценкам коалиции, в Сирии и Ираке находилось менее трех тысяч боевиков ИГ . "Но согласно последней оценке, которую мы получили сегодня, на территории Сирии и Ирака их находится около тысячи", — приводит слова Диллона.