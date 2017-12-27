За этот знак можно получить штраф – ВИДЕО

2017-12-27 09:16 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане многие водители прикрепляют знак «Инвалид» на передние или задние стекла своих автомобилей. Таким способом они рассчитывают получить преимущество перед другими участниками дорожного движения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, такие знаки можно легко купить.

По словам эксперта Аршада Гусейнова, из-за пробелов в законе о дорожном движении водители используют знак «Инвалид» не по назначению. Во многих странах такие знаки изготавливаются в особой форме и выдаются дорожной полицией.

В статье 71 закона «О дорожном движении» говорится, что знак «Инвалид» можно прикрепить только к транспортному средству, оснащенному специальным оборудованием для инвалидов и находящемуся в собственности инвалидов.

По словам завотделом Главного управления Государственного дорожной полиции Кямрана Алиева, за использование знака «Инвалид» не по назначению полагается штраф в 40 манатов.

Э.Ш.

