Турция направила в Катар дополнительные воинские части

2017-12-27 09:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция направила в Катар дополнительные воинские части, говорится в сообщении министерство обороны Катара. Согласно сообщению дополнительные воинские части были размещены на военно-воздушной базе «Удейд».

«Воинские части Турции будут принимать участие в совместных военных учениях с Катаром» - говорится в сообщении.

В Турции ранее был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.

Девятого июня текущего года вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией, соответствующий документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.