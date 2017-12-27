В Юго-Восточной Азии зафиксировали подозрительные транзакции с биткоином

2017-12-27 09:23 | www.trend.az | 4

Несколько подозрительных транзакций с использованием биткоина были зафиксированы в последнее время, сообщает газета Straits Times со ссылкой на экспертов финансовой разведки стран Юго-Восточной Азии, передает РИА Новости.

Как сообщили источники издания, высокая степень анонимности, предоставляемая криптовалютой, делает ее наиболее предпочтительной для боевиков в регионе.

"Число (транзакций) пока еще небольшое, но мы знаем, что оно растет. Конечная цель (боевиков) — обеспечить доставку этих средства по назначению", — заявил один из источников.