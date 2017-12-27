В горах Губы пропали альпинисты – ФОТО

2017-12-27 09:28 | www.oxu.az | 4

В Губе без вести пропали три альпиниста.

Как передает Oxu.Az, Бабур Гусейнов, Намин Буньятов и Фарида Джебраилзаде уже два дня как пропали без вести в селе Хыналыг.

Пропавшие альпинисты – члены клуба Gilavar - Air & Extreme Sports Club. По словам близких, связь с альпинистами прервалась, когда они двигались по маршруту Шахяъялаг, Махмуддере.

Сообщается, что к поискам привлечены члены Федерации воздушных и экстремальных видов спорта Азербайджана, Госпогранслужбы, министерства экологии и природных ресурсов, МЧС.

Члены клуба сообщили, что с сегодняшнего дня начнут поиски альпинистов на вертолете.

Эльвин Ахмедов

