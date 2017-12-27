Турция ратифицировала соглашения с Ираком в сфере здравоохранения

2017-12-27 09:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция ратифицировала соглашения с Ираком о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте турецкой «Официальной газеты» (Resmi Gazete).

Согласно сообщению, министерство здравоохранения Турция окажет поддержку развитию сферы здравоохранения в Ираке.

«Согласно договоренности Турция и Ирак также будут обмениваться опытом в медицинской сфере», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в рамках договоренностей между странами Турция также осуществит строительство медицинских клиник в ряде крупных городов Ирака и в том числе в Багдаде.

Отметим, что соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения между Турцией и Ираком было подписано в Багдаде 15 октября 2009 года.