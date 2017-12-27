ВС Армении нарушили режим прекращения огня 118 раз за сутки

2017-12-27 09:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 118 раз, сообщает в среду министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым Газахского района, в селе Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.