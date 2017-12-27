Турки придумали новые правила развода с женами

2017-12-27 09:40 | www.oxu.az | 6

Супруг, назвавший свою жену сестрой или матерью, считается разведенным с ней.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в фетве, опубликованной управлением по делам религии (диянет) Турции.

«Однако, если супруги не разводились ранее, они могут снова сочетаться браком», - сообщается в фетве, размещенной на официальном сайте диянета.

При этом ранее управление по делам религии издало фетву о расторжении брака, на основании которой супруги могут развестись по телефону, факсу или же электронной почте. Для этого муж должен трижды произнести или же написать слово «развод» ( talak — развод (по шариату).

Однако жена должна убедиться, что это сообщение было отправлено ее супругом.

Н.О.