Стали известны зарплаты религиозных деятелей – ВИДЕО

2017-12-27 09:48 | www.oxu.az | 5

Все религиозные деятели, назначенные Управлением мусульман Кавказа (УМК), будут получать зарплату.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Xəzər, первоначально зарплата будет составлять 300 манатов.

В настоящее время УМК выдает жалование лишь религиозным деятелям, назначенным в мечети Управлением мусульман Кавказа.

По словам зампреда Госкомитета по работе с религиозными образованиями Гюндуза Исмайлова, размер зарплаты будет зависеть от статуса.

Первоначально зарплата имамов будет составлять 300 манатов.

Отметим, что в стране более 2200 мечетей и 1500 имамов.

Э.Ш.

