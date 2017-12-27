Стали известны зарплаты религиозных деятелей – ВИДЕО

2017-12-27 09:48 | www.oxu.az | 5
Все религиозные деятели, назначенные Управлением мусульман Кавказа (УМК), будут получать зарплату.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Xəzər, первоначально зарплата будет составлять 300 манатов.
В настоящее время УМК выдает жалование лишь религиозным деятелям, назначенным в мечети Управлением мусульман Кавказа.
По словам зампреда Госкомитета по работе с религиозными образованиями Гюндуза Исмайлова, размер зарплаты будет зависеть от статуса.
Первоначально зарплата имамов будет составлять 300 манатов.
Отметим, что в стране более 2200 мечетей и 1500 имамов.