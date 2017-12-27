В горах Губы пропали альпинисты – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-12-27 09:54 | www.oxu.az | 5

Министерство по чрезвычайным ситуациям приступило к поискам трех альпинистов, пропавших без вести 23 декабря в Губе.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, трое членов клуба воздушных и экстремальных видов спорта Gilavar 23 декабря отправились из Хыналыга в направлении Туфандага.

С тех пор от альпинистов, которые должны были вернуться 26 декабря, нет никаких вестей.

Об этом сообщили в МЧС.

Министерство приступило к поискам данных лиц. К поискам привлечен вертолет.

09:28

В Губе без вести пропали три альпиниста.

Как передает Oxu.Az, Бабур Гусейнов, Намин Буньятов и Фарида Джебраилзаде уже два дня как пропали без вести в селе Хыналыг.

Пропавшие альпинисты – члены клуба Gilavar - Air & Extreme Sports Club. По словам близких, связь с альпинистами прервалась, когда они двигались по маршруту Шахяъялаг, Махмуддере.

Сообщается, что к поискам привлечены члены Федерации воздушных и экстремальных видов спорта Азербайджана, Госпогранслужбы, министерства экологии и природных ресурсов, МЧС.

Члены клуба сообщили, что с сегодняшнего дня начнутся поиски альпинистов на вертолете.

Эльвин Ахмедов

