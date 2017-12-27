Вечера мугама в Баку

2017-12-27 09:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Muğam axşamları" ("Вечера мугама") 27 декабря прозвучат ритмические мугамы. Об этом Trend Life сообщили в пресс-службе Центра мугама.

Заслуженный учитель Газанфар Аббасов, известные ханенде Хаяла Абдуллаева, Мурад Албулазимов, Наргиз Нуриева, Шафаг Халили, Сария Пиримова, Гюлнар Гюдретли, Мирюсиф Миризаде, Улькер Мирзазаде, Фидан Гиясбейли, Гамидрза Рзаи, Нушаба Керимова, Рамиг Байрамов, Садаф Будагова исполнят "Хейраты", "Мансурийя", "Карабах шикестеси", "Османлы", "Хейдари", "Симаи-Шемс", "Овшары", "Аразбары" и другие ритмические мугамы.

Ханенде выступят в сопровождении музыкантов Алтая Нифталиева, Рашада Ибрагимова (тар), Тебриза Юсуфова и Араза Агавердиева (кяманча).

Напомним, что в рамках проекта "Muğam axşamları" с 16 мая по 30 июня этого года была представлена серия концертов, посвященных ладам азербайджанского мугама ("Раст", "Шур", "Сегях", "Чахаргях", "Баяты-Шираз", "Шуштер", "Хумаюн") с участием известных ханенде и молодых талантов.

В новом сезоне, который начался 11 октября, представлены вечера, посвященные различным направлениям мугама - "Махур-Хинди", "Байаты-Кюрд", "Орта Махур", "Рахаб", "Баяты-Гаджар", "Шахназ", "Дешти", "Мирза Гусейн Сегях" и другим.