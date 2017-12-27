Курс биткоина растет после рекордного падения

2017-12-27 09:56 | www.trend.az | 5

Биткоин торгуется в плюсе после падения на 26,85% на прошлой неделе, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, самая популярная в мире криптовалюта дорожала на 12,09% — до 16,77 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин рос в цене на 11,77%, до 16,35 тысячи долларов, на GDAX — на 4,08%, до 16,43 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, курс вырос на 4,24%, до 16,41 тысячи долларов, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе биткоин потерял больше половины своей стоимости, подешевев до 13 тысяч долларов и ниже, отмечает агентство Рейтер. Перед падением курс биткоина доходил до 20 тысяч долларов.

Эксперты считают, что снижение курса на прошлой неделе — естественная коррекция после уверенного роста цен.