Думаете над подарками к Новому году? Samsung вам с радостью поможет!

2017-12-27 10:00 | www.oxu.az | 5

Новый год - время чудес и ожиданий. Все помнят, с каким рвением мы ждали этот день в детстве, ведь должен был прийти Дед Мороз, который уже знал, какой подарок мы хотим. Все мы выросли, но и сейчас в каждом из нас где-то в глубине души все еще сидит это желание новогоднего чуда. Почему бы в этом году Вам не обрадовать близких? Помните, сколько мама заглядывалась на микроволновые печи на витрине? И с каким трепетом показывала вам все ее функции, говоря: «Посмотри, как она умеет». В этом году исполните мамино желание, а в этом вам поможет Samsung, имея в ассортименте огромное количество моделей на любой вкус. Маму точно порадуют готовые рецепты блюд, большое количество режимов и возможность чистки печи без усилий. Пускай мамины ручки отдохнут с легкой чисткой био-керамического покрытия микроволновых печей от Samsung. Пускай мама быстро разогревает еду после тяжелого рабочего дня.

Пускай мама радуется, ведь это – мама!

Постойте, а папа? Но с папой-то все проще, не так ли? Думаю, пора задуматься над тем, сколько еще папа будет «донашивать» после вас ваши старые телефоны, ведь жизнь пройдет мимо, а папа так и не почувствует вкуса нового телефона. Samsung раскрывает перед вами все карты. Присмотритесь ко всем новым смартфонам выпуска 2017 года. Каждый из них уникален в своем сегменте и порадует вас своими возможностями. Вас ждет огромный ряд смартфонов, начиная от флагманов серии Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy Note8, призере многочисленных наград, заканчивая одним из бестселлеров этого года Samsung Galaxy J5.

Ну а если все уже счастливы с новыми подарками, надо бы подумать и о себе! Вроде как Вам не хватает телевизора в спальне. И не просто телевизора, а такого, чтобы показывал яркие и живые картинки, имел выход в интернет, можно было бы подключить смартфон, ну думаю, это только первая часть списка, «что должен уметь телевизор вашей мечты». Тогда советую приглядеться к Samsung UHD TV - современный смарт ТВ, с «безупречным» изображением и огромными возможностями! А его изящная изогнутая форма точно не оставит вас равнодушным.

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