Турция и Тунис будут сотрудничать в сфере транспортных коммуникаций

2017-12-27 10:07 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турция и Тунис подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере транспортных коммуникаций, сообщили Trend в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции.

Как отметили в министерстве, соглашение о сотрудничестве Турции и Туниса в сфере транспортных коммуникаций будет подписано 27 декабря текущего года в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Тунис.

В министерстве отметили, что после подписания оглашения о сотрудничестве в сфере транспортных коммуникаций будет создана совместная комиссия и рабочая группа для развития железнодорожной инфраструктуры Туниса.

Напомним, что сегодня, в рамках африканского турне, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Тунис.

Отметим, что железнодорожная сеть Туниса имеет протяженность свыше 1900 километров: из них на дороги с шириной колеи 1435 миллиметров приходится 471 километров, а с шириной колеи 1000 миллиметров - 1674 километров, 65 километров из которых электрифицированы.