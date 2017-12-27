МЧС распространило информацию о пропаже альпинистов

2017-12-27 10:05 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства, на основании поступившей 26 декабря вечером в Центр управления при кризисных ситуациях информации, 3 члена воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» 23 декабря отправились из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандагы и не вернулись. Связь с ними прервана. Соответствующие структуры проинформированы о пропаже альпинистов. Авиаотряд МЧС приступил к поискам. Позже будет предоставлена дополнительная информация.