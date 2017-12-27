Официальный курс маната к мировым валютам на 27 декабря (Версия 2)

2017-12-27 10:10 | www.trend.az | 5

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:45)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 декабря установлен на уровне 1,7001 и 2,0188 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.