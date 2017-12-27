Азербайджан в 2017 году экспортировал заготовленного продовольствия почти на 55 млн манатов

2017-12-27 10:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - ОАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" за 11 месяцев 2017 года направило на экспорт продукции на 54,8 миллиона манатов, говорится в статье председателя правления ОАО Абульфата Годжаева, опубликованной в среду в официальной печати.

В статье говорится, что за отчетный период было экспортировано 43,4 тысячи тонн сельхозпродукции.

"За 11 месяцев 2017 года предприятия, финансируемые из государственного бюджета, были обеспечены продовольственной продукцией по 18 наименованиям на сумму 85,5 миллиона манатов. Большая часть продукции была приобретена у местных производителей, среди которых 395 фермеров и 276 компаний, что означает ввод большого объема финансовых средств в их оборот", - говорится в статье.

Согласно статье, с апреля 2017 года ОАО также приступило к выплате авансов.

"До сегодняшнего дня к нам поступили обращения от 309 производителей продовольственной продукции. В результате мониторинга обращений и проверки документов 132 хозяйственным субъектам было выдано свыше 3,38 миллиона манатов аванса", - сообщил собеседник агентства.

В апреле 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Открытого акционерного общества "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией".