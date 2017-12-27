Названа сумма компенсаций вкладчикам DеmirBank

2017-12-27 10:22 | www.oxu.az | 5

Палата по надзору над финансовыми рынками назвала сумму компенсаций вкладчикам закрывшегося DеmirBank.

Как сообщили Oxu.Az в Палате, банки предоставляют отчеты в Фонд страхования вкладов на квартальной основе, последний отчет датирован 30 сентября 2017 года:

«Согласно отчету, на тот момент на счету 66 286 вкладчиков находилось 81,5 млн вкладов, подлежавших компенсации со стороны Фонда. После отзыва лицензии банка 22 декабря 2017 года было проведено предварительное оценивание объема подлежащих компенсации вкладов. По предварительным данным, сумма депозитов, подлежащих компенсации, вместе с процентными доходами, составляет 63,5 миллиона манатов по 55 213 вкладчикам. Размер депозитов 52 732 вкладчиков не превышает 1000 манатов.

Предварительная оценивание показывает, что сумма не подлежащих компенсации вкладов составляет 28,3 млн манатов».

В информации также говорится, что клиенты-заемщики DəmirBank могут погашать свои обязательства в любом филиале банка, на официальном сайте (www.demirbank.az), а также посредством терминалов платежной системы MilliÖN.

Более подробная информация о деятельности банка, а также о порядке выплат ADIF компенсации по вкладам, будет оглашена на пресс-конференции, которая пройдет 29 декабря 2017 года».

Напомним, что решением Совета директоров Палаты по надзору над финансовыми рынками от 22 декабря 2017 года лицензия ОАО «DəmirBank» была отозвана 23 декабря 2017 года.

Э.Ш.

