Узбекистан и Корея подпишут преференциальное торговое соглашение

2017-12-27 10:18 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ -Узбекистан и Южная Корея планируют заключить соглашение о преференциальной торговле. Об этом говорится в среду в сообщении министерства внешней торговли Узбекистана.

Накануне в министерстве состоялась встреча с послом Кореи в Узбекистане Квон Ён У, на которой обсуждены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Корею 22-25 ноября.

«Подчеркнута необходимость проведения в ближайшее время заседания совместной рабочей группы по изучению вопроса заключения соглашения о преференциальной торговле между Республикой Узбекистан и Республикой Корея», – говорится в сообщении министерства.

Квон Ён У отметил, что визит главы Узбекистана создал благоприятный фон и предпосылки для существенной активизации многоформатного сотрудничества между двумя странами.

На встрече с послом достигнута договоренность продолжить совместную работу по своевременному и качественному исполнению меморандума по сотрудничеству по вопросам вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и других документов, подписанных в ходе визита Мирзиёева в Корею.