В Кыргызстане с начала года выработано 13,3 млрд кВтч электроэнергии

2017-12-27 10:19 | www.trend.az | 6

В Кыргызстане объем выработки электроэнергии за 11 месяцев 2017 года составила 13,322 млрд кВтч, что на 2,671 млрд кВтч или на 25% больше, чем в 2016 году. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил председатель правления ОАО «Нацэнергохолдинг» Айбек Калиев.

По его словам, из них на ГЭС выработано 92% электроэнергии и остальные на ТЭЦ.

«Объем Токтогульского водохранилища на текущий день составил 17,905 млрд кубометров метров с отметкой 894,43 метров, что соответствует расчетным данным водно-энергетического режима энергосистемы. В 2016 году объем составлял 15,988 млрд кубометров», - сказал он.