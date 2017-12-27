Кыргызстан продает Узбекистану 550 млн кВтч по 2,4 цента за 1 кВтчс

2017-12-27 10:20 | www.trend.az | 5

Кыргызстан продает Узбекистану 550 млн кВтч по 2,4 цента за 1 кВтч. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил председатель правления ОАО «Нацэнергохолдинг» Айбек Калиев.

«В целях эффективного использования Токтогульского водохранилища в 2018 году был заключен договор на поставку электроэнергии в Узбекистан в период с декабря 2017 года по март 2018 года с общим объемом поставок до 550 млн кВтч с учетом технических возможностей по цене 2,4 цента США за 1 кВтч», - сказал он.

Как отметил Калиев, поставка началась с 16 декабря 2017 года.

Глава Нацэнергохолдинг сообщил, что полученные средства будут направлены на развитие энергосектора. В основном это ремонтные работы.